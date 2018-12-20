Forbes опубликовал рейтинг самых богатых американских знаменитостей. Возглавил его режиссёр «Звёздных войн»

CA-NEWS (CA) - Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых американских знаменитостей. Их совокупное состояние составляет $18,7 млрд.

Первое место в списке занял 74-летний режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас.

Джордж Лукас возглавляет рейтинг самых богатых американских знаменитостей в этом году с состоянием 5,4 миллиарда долларов — во многом благодаря удачной сделке, когда его продюсерская студия Lucasfilm была продана компании Walt Disney за 4,1 миллиарда долларов в 2012 году, пишет издание.

Вторую строчку рейтинга занял четырехкратный лауреат «Оскара», режиссер Стивен Спилберг. Он также работал над фильмами про Индиану Джонса и снял «Челюсти», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана». По данным Forbes, в его активе $3,7 млрд.

На третьем месте американская телеведущая, актриса и общественница Опра Уинфри. Журнал оценивает ее состояние в $2,6 млрд. В этом году Forbes также включил ее в список самых влиятельных женщин, где она заняла 20 место.

Четвертым в рейтинге оказался бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан с состоянием в $1,7 млрд. Пятой стала модель и предпринимательница Кайли Дженнер, которая в 2018 году возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет. У нее — $900 млн.

Во вторую пятерку самых богатых американских знаменитостей вошли рэпер Джей Зи, иллюзионист Дэвид Копперфильд, рэпер Шон Комбс (Дидди), гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.

Отдельно в Forbes отметили, что в этом году у десяти самых богатых американских знаменитостей было 18,7 миллиарда долларов — это больше, чем ВВП Исландии.