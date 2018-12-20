Недалеко от Стамбула шторм посадил на мель грузовое судно

CA-NEWS (CA) - 16 человек были эвакуированы с грузового судна, которое село на мель у берегов Турции недалеко от Стамбула. Все они находятся в безопасности, передаёт Reuters.

По данным агентства, 127-метровое судно прибило к берегу штормом. Непогода осложняла спасательную операцию, которая затянулась на долгие часы.

В администрации губернатора сообщили, что сведений о пострадавших и о загрязнении окружающей среды нет.