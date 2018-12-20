Экипаж корабля «Союз МС-09», в котором было обнаружено отверстие, вернулся на Землю

CA-NEWS (CA) - Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» 20 декабря вернулись на Землю. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмосa Сергеем Прокопьевым, астронавтом ESA Александром Герстоми и астронавтом NASA Сериной Ауньён-Чэнселлор совершил посадку в казахстанской степи, недалеко от города Жезказган.

По данным «Роскосмоса», все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа длительной экспедиции МКС-56/57 составила 197 суток. ТПК «Союз МС-09» находился в составе МКС с 8 июня 2018 года.

За время пребывания на международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительной экспедиции, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Отмечается, что отверстие, располагавшееся в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, не угрожало возвращению экипажа на Землю.

30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха. Разгерметизация корабля «Союз МС-09», по данным РИА Новости, произошла из-за производственного брака: отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля возникла еще на земле. Ответственный за халатность сотрудник, по предварительным данным, после того, как осознал ошибку, заделал трещину специальным клеем, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета.