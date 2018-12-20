Таджикских домохозяек будут приобщать к чтению книг

CA-NEWS (CA) - Таджикские домохозяйки отныне будут успевать не только по хозяйству, но и развиваться интеллектуально, например, находить время на чтение книг. Активистки Кулябского региона пропагандируют чтение книг и намерены в начале будущего года провести конкурс на самую эрудированную домохозяйку, передает Радио Озоди.



43-летняя жительница Куляба Сайрамби Мирзоева очень хочет принять участие в конкурсе. Она мать двоих детей и после смерти мужа воспитывает их самостоятельно. После замужества она нигде не училась и все свое время посвятила уходу за дочерью-инвалидом. Старшая дочь Сайрамби смогла своими знаниями поступить в Технологический университет Куляба. Она – настоящая гордость матери. В 21 год дочь успевает не только учиться в магистратуре, но и преподавать в родном ВУЗе.

«О конкурсе я узнала от председателя махалли. Сразу же попросила дочку принести из библиотеки художественную литературу. Вот, принесла две книжки. Сейчас читаю. Честно сказать, я с утра до ночи занята домашними делами. Конкурс стал поводом вновь вспомнить про книги, я не читала уже несколько лет», - говорит женщина.

По словам собеседницы, когда 17 лет на свет появилась вторая дочь с физическими отклонениями, то пришлось оставить позади все свои любимые увлечения и заняться уходом за ребенком. Спустя 17 лет дочка понемногу встала на ноги, что значительно облегчило жизнь Сайрамби.

В администрации Куляба сообщили, что специальные программы для домохозяек запущены по инициативе руководителя президентской администрации Озоды Рахмон. Программы, которые должны охватить жительниц отдаленных сел, способствуют повышению их культурного уровня, приобщению к общественной деятельности и правильному воспитанию детей.

По словам источника в хукумате Куляба, конкурс на эрудированную домохозяйку начнется с джамоата Дахана, в нем примут участие десятки женщин и девушек.

Один из социлогов считает эту иницитиву полезной, так как многие женщины не имеют времени или привычки читать.

«Всем известно, что грамотная мать воспитает образованных и культурных детей. Но многие наши женщины, из-за большого груза бытовых проблем, не обращают внимания на свое интеллектуальное развитие и в итоге их дети берут с них пример», - говорит собеседник.

Министерство труда и соцзащиты Таджикистана подсчитало в 2010 году, что около 48% трудоспособного населения страны не участвуют в экономической жизни республики, из которых свыше 50% - женщины. В стране насчитывается свыше 1,1 млн домохозяек в возрасте от 25 до 54 лет.