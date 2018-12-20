Туркменистан готовится к новой переписи населения. Результаты предыдущей все еще не обнародованы

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане ведётся подготовка к предстоящей в 2022 году всеобщей переписи населения и жилищного фонда Туркменистана, сообщает Азатлык.

Руководитель Государственного комитета по статистике Туркменистана Халыкдурды Гурбанов выступил с отчетом на заседании правительства 17 декабря. В отчете сообщается, что в данной сфере налажено активное сотрудничество с программой развития ООН и другими авторитетными международными организациями.

Как отметил Гурбанов, основным направлением взаимодействия станет модернизация государственной системы статистики и внедрение мирового опыта.

Решение правительства об осуществлении предстоящей переписи населения было объявлено 19 октября 2017 года. Как сообщает государственная пресса страны, данная акция также будет организована в сотрудничестве с ООН, в частности в рамках претворения в жизнь Резолюции «Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года», принятой Экономическим и Социальным Советом ООН.

Вместе с тем, результаты предыдущей переписи населения Туркменистана, осуществленной в декабре 2012 года Государственным комитетом по статистике по решению Организации Объединенных Наций о проведении в 2005—2014 годах в странах-членах ООН переписи населения и жилищного фонда, до сих пор официально не объявлены. Ранее власти страны заявляли о том, что результаты будут обнародованы в 2013—2014 годах.

По информации "Хроники Туркменистана", по результатам переписи 2012 года, которые стали известны изданию в 2015 году, жителей Туркменистана насчитывалось менее пяти миллионов – 4 751 120 человек.

В последний раз официальные данные о численности населения Туркменистана публиковались в июле 2006 года, тогда сообщалось что население страны составляет 6 миллионов 836 500 жителей.

После прихода к власти президента Гурбангулы Бердымухамедова официальные данные перестали публиковаться.