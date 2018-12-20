В Литве задержаны угонщики дорогих авто из Германии в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Литвы сообщили о задержании транснациональной группировки, которая занималась угоном дорогостоящих транспортных средств из Германии в Таджикистан, передает Радио Озоди.



Как сообщают литовские СМИ, правоохранители задержали в Каунасе и Вильнюсе восемь человек, все граждане Литвы, которые занимались угоном дорогих транспортных средств в Германии. Еще два человека были задержаны в Германии, ранее они были осуждены за подобное преступление.

«В результате деяний этой организованной группы причинен ущерб на сумму более полутора миллионов евро", - сказал на пресс-конференции во вторник начальник Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюс Жукаускас.

По данным полиции, угнано более 15 автомобилей BMW и Mercedes этого и прошлого годов выпуска, которые транспортировались в Таджикистан. Часть их найдена в этой стране.

Как сообщают СМИ Литвы, расследование этого преступления велось с начала года, к нему были привлечены все международные средства взаимодействия правоохраны: сформирована объединенная следственная группа из правоохранителей Литвы и Германии, проводились координационные встречи в Евроюсте и Германии, был выдан европейский ордер на расследование, впоследствии - европейские ордеры на арест.

Правоохранители Таджикистана пока не прокомментировали данную ситуацию.

По мнению экспертов, Таджикистан стал привлекательной локацией для иностранных угонщиков, поскольку здесь отсутствует инфраструктура проверки легитимности автомобилей: могут продаваться машины без VIN-номеров, нет системной практики сопоставления госномеров с документами.