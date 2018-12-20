Девушку-кассира, избитую двумя парнями в Самарканде, обвинили в хулиганстве

CA-NEWS (UZ) - Шахсанам Турсунова, кассир шашлычной "Найман" в Самарканде, подала в суд, на избивших её на работе мужчин, но проиграла его. По словам девушки, суд признал её виновной в оскорблении клиентов.

В видеоролике с дракой между женщиной и двумя мужчинами распространившемся в соцсетях, видно, как молодой человек дважды ударил девушку по лицу. После этого завязывается потасовка, девушка ударила кулаком другого мужчину и снова получила удар по лицу.

26-летняя Шахсанам Турсунова, жительница Самарканда, утверждает, что девушка на видео - это она. По словам Турсуновой, инцидент произошел 5 августа этого года в шашлычной, где она работала.

По словам девушки, четверо мужчин, в состоянии алкогольного опьянения, устроили скандал в шашлычной, который перерос в драку.

«Они грубили нашим официанткам. Они попросили пива. Когда мы сказали, что "пива нет", они потребовали принести им свою мочу», - говорит Шохсанам Турсунова.

По словам девушки, драка началась, когда настало время этим четырём клиентам расплатиться за еду.

«Он оскорбил меня. Я ответила, что тут работают не те девушки, о которых он думает. "Ты будешь говорить эти слова своей матери, своей дочери, своей сестре", - сказала я и не ожидала, что он ударит меня. Он ударил меня в лицо так сильно, что мне стало плохо. Его друг держал меня за руки, и тот снова ударил меня. Я сказала ему: «Может ты будешь держать своего друга?» и ударила по лицу, он ударил в ответ меня кулаком. У меня пошла кровь, всё лицо было в крови. Потом они вышли и убежали», - говорит Шахсанам Турсунова.

По сообщению Пастдаргомского районного отдела внутренних дел, нпо инциденту было возбуждено два дела: административное и уголовное. В РОВД ограничились тем, что дело передало в суд.

По словам Турсуновой, на мужчину, который ударил её первым, заведено административное дело. А в отношении второго - уголовное. Саму Шахсанам суд признал виновной в оскорблении клиента шашлычной. "Я должна выплатить штраф в течении 8 месяцев в десятикратном размере минимальной заработной платы. А, мужчина ударивший меня кулаком, заплатит штраф в размере 20% минимальной заработной платы. Я недовольна решением суда и подала апелляцию", сказала Турсунова.

По словам девушки, административное дело, открытое по скандалу в шашлычной, отправлено на повторное расследование.