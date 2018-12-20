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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нигматулин принял посла Японии в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял посла Японии в Казахстане Итиро Кавабату.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, в ходе беседы спикер подчеркнул стратегический характер казахстанско-японских отношений, мощный импульс развитию которых, по его мнению, придал обмен взаимными визитами президента РК Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Отметив заинтересованность обеих стран развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, он подчеркнул активное в последние годы взаимодействие казахстанских и японских парламентариев.

В свою очередь дипломат также высоко оценил развитие казахстанско-японских межпарламентских отношений, что, по его словам, позволяет реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Итиро Кавабата выразил надежду, что в дальнейшем парламентские отношения получат свое поступательное развитие.

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