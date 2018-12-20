В Казахстане в обращение выпущены монеты «Знаки зодиака»

CA-NEWS (KZ) - Казахстане в обращение выпущены коллекционные биколорные монеты из серии «Знаки зодиака» номиналом 100 тенге.

По данным Национального банка РК, дизайн монет «Овен», «Лев», «Стрелец», «Телец», «Дева», «Козерог», «Водолей», «Близнецы», «Весы», «Рыбы», «Рак», «Скорпион» выполнен в стилистике наскальной живописи. Каждый цвет танталовой вставки на монете соответствует цвету стихии. Монеты изготовлены в двенадцати видах, соответствующих каждому знаку зодиака. Монеты изготовлены из серебра и тантала с применением технологии изменения цвета.

На лицевой стороне (аверсе) монет надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ», изображения знаков зодиака, стилизованное изображение солнца, выполненное с применением технологии цветной печати. В нижней части монеты надпись «100 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал. Справа от нее надписи «Ag 925 10g» и «Ta 15g», обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, надпись «2018», обозначающая год чеканки.

На оборотной стороне (реверсе) монет стилизованные изображения зодиакальных созвездий, их схематические обозначения и соответствующие им названия.

Монеты имеют форму восьмигранника, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1 тыс. штук каждого вида.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках.