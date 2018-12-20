Генеральная прокуратура Узбекистана заявляет, что «чёрного списка» предполагаемых религиозных экстремистов больше не существует

CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что «черного списка» предполагаемых религиозных экстремистов больше не существует, передает centralasian.org.

Заместитель генерального прокурора республики Эркин Юлдашев, отвечавший на вопросы журналистов в Международном пресс-клубе в Ташкенте 19 декабря, заявил, что «черный список» упразднен. По словам заместителя генпрокурора, методы борьбы с экстремизмом в Узбекистане меняются.

«Недавно принятый закон о противодействии экстремизму свидетельствует о том, что методы борьбы с терроризмом и экстремизмом меняются, и акцент делается на профилактике», - сказал Эркин Юлдашев.

В 2017 году президентом Мирзиёевым было официально объявлено о существовании «черного списка», в котором были люди, связанные с религиозными экстремистскими группами, имеющие склонности присоединения к ним или просто попавших к ним по ошибке. Тогда же главой государства была выдвинута инициатива исключения из списка раскаявшихся лиц.

Шавкат Мирзиёев в ходе праздничной речи по случаю 26-летия принятия Конституции, 8 декабря текущего года, заявил, что более 20 000 человек, связанных с экстремистскими группировками, были исключены из списка.