Мать-одиночка из Ташкента стала жертвой «самосуда»: женщину побрили наголо, избили и покусали

CA-NEWS (UZ) - Мать двоих детей, 28-летняя Шахзода Хусанова из Ташкента, пожаловалась на то, что она стала жертвой "самосуда" и что, избившие её женщины не были наказаны и все еще угрожают ей. Женщина рассказала, что 4 октября три женщины ворвались к ней домой, избили и побрили наголо.

«Дело было расследовано 4 декабря этого года и направлено в Следственный отдел Юнусабадского РОВД для расследования инцидента», - прокомментировали случай в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

По утверждению Хусановой, что всё происходило на глазах её маленьких детей, что негативно сказалось на их психике.

В заключении судебно-медицинской экспертизы отмечено, что Хусановой нанесли "легкие травмы". В документе указано, что волосы женщины были побриты машинкой для бриться, на локтях, плече, запястьях женщины присутствуют гематомы, царапины и следы укусов зубов.

Хусанова обратилась в Юнусабадский РОВД по поводу инцидента, но утверждает, что «дело намеренно затягивается».

В Юнусабадском РОВД сообщили, что жалоба Хусановой об избиении зарегистрирована, но дело не было возбуждено.

Адвокат из Ташкента Умид Давлетов, выслушав подробности дела Хусановой, отметил, что у РОВД нет оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.

Шахзода Хусанова, являющаяся матерью-одиночкой, рассказала, что на канале Telegram познакомилась с молодым человеком. Жена молодого человека, узнав о переписке мужа, вместе с двумя женщинами явилась домой к Хусановой. Трое женщин избили её, повалили на пол, и побрили наголо машинкой, которую они принесли с собой. Хусанова потеряла сознание в результате побоев. В это время женщины забрали её золотые украшения и скрылись.

По словам ташкентского адвоката Умида Давлетова, узбекское законодательство не рассматривает "самосуд", как преступление. "Если кто-то наказал другого, это будет квалифицироваться поэтапно, нанесение телесных повреждений, разбой и другое", - сказал адвокат.