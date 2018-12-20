Самые дорогие для автопарковки европейские столицы

CA-NEWS (CA) - 5,5 евро за час в районе лондонского Гайд-парка и всего 1 евро рядом с берлинской Александерплатц. Deutsche Welle о том, во сколько обойдется автопарковка в центральных районах европейских столиц.

Москва

Власти Москвы с 15 декабря повышают плату за парковку автомобилей на отдельных улицах в центре города с 200 до 380 рублей ($3-5,6) в час. Этот тариф будет действовать с 8 до 21 часа в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, Тверской, а также на Петровке и Неглинной. Парковка там будет платной и по воскресеньям, бесплатной она останется только во время государственных праздников.

Лондон

В центральных районах Лондона - Мейфэр, Гайд-парк, Сохо, Вест-Энд, Сент-Джеймс, Ковент-Гарден - час парковки на улицах стоит 4,90 фунта стерлингов ($6,19) в час. Длительность ее, как правило, ограничена 4 часами. С июня 2017 года власти ввели в районе Гайд-парка повышенную плату за парковку дизельных авто, выпущенных до 2015 года. Она составляет 7,35 фунта ($9,29).

Амстердам

В центре Амстердама очень мало мест для парковки машин на улицах. Поэтому ее стоимость - одна из самых высоких в Европе. В районе Amsterdam-Centrum один час парковки с 9 часов утра до полуночи стоит 5 евро ($5,7). В этом районе за стоянку нужно платить по воскресеньям и праздничным дням с полудня до 4:00 утра следующего дня. При этом ее длительность ограничена 2 часами.

Париж

Во французской столице действуют 2 тарифа на уличную парковку машин. Один час в округах с 1 по 11-й стоит 4 евро ($4,56), в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро($2,74). Максимальная длительность парковки составляет 2 часа. За нее не надо платить по воскресеньям и праздникам (не везде), а также в рабочие дни с 20:00 до 9:00 утра следующего дня.

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Берн

В столице Швейцарии парковка в старом городе стоит 2,20 франка ($2,22) все семь дней недели с 7 до 19 часов. При этом максимальная длительность стоянки машины на улице в это время с понедельника по субботу составляет всего один час. В воскресенье в это время суток можно ставить машину максимально на 5 часов.

Мадрид

Плата за парковку с января 2018 года в Мадриде составляет 2,25 евро ($2,57) в час. Ставить машину в центре города можно лишь на места, помеченные синим цветом. Парковки с зеленой разметкой предназначены исключительно для жителей близлежащих домов.

Вена

В столице Австрии за парковку на улицах установлена единая цена, которая составляет 2,10 евро($2,39) в час. Различается максимальная длительность стоянки: в районах с 1 по 9-й и в 20-м она составляет 2 часа, в остальных - 3 часа. В Вене парковка должна быть оплачена с первой минуты. Бесплатный парковочный билет на 15 минут можно получить в отеле, если вы остановились, чтобы выгрузить багаж.

Брюссель

Автопарковка в Брюсселя стоит 2,10 евро ($2,39) в час. Длительность ее на улицах в центре города ограничена 2 часами.

Берлин

Парковка в центре Берлина в среднем обойдется в 2 евро ($2,28)в час. Однако и неподалеку от площади Александерплац можно найти места, в которых первый час стоит всего 1 евро ($1,14). В целом в Берлине действуют 44 парковочных зоны. Стоимость парковки, которую устанавливают районные администрации, может составлять от 25 до 75 центов за 15 минут стоянки, или же от 1 до 2 евро в час.

Люксембург

Люксембург является одним из лидеров в Европе в сфере автомобилизации и вынужден решать связанные с этим проблемы. В стране с 570 тысячами жителей зарегистрировано 518 тысяч автомобилей (по данным на 2017 год). Стоимость парковки в центре столицы Люксембурга, как правило, составляет 2 евро ($2,28) в час. Максимальная длительность стоянки - 2 часа.

Рим

Час парковки на улицах в столице Италии обойдется в 1,50 евро ($1,71). В центре города платная парковка с понедельника по пятницу с 8 до 23 часов. Длительность ее не ограничена по времени.