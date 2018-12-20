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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Анкаре проходят переговоры президентов Турции и Ирана

CA-NEWS (CA) - Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщает администрация главы турецкого государства.

В аэропорту Эсенбога в Анкаре главу иранского государства и сопровождающую его делегацию встретили министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез и другие официальные лица.

Кавалерийский почетный караул сопроводил почетного гостя до ворот комплекса. Прозвучали государственные гимны двух стран, передает Anadolu.

Президент Ирана приветствовал строй почетного караула на турецком языке.

У комплекса вывешены 16 флагов по числу тюркских государств, существовавших в течение всей истории. Президент Турции обменялся рукопожатием с иранским коллегой. Далее состоялась встреча глав государств в формате один на один.

В рамках визита президент Ирана примет также участие в 5-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

Мероприятие пройдет 20 декабря в Анкаре под председательством президентов Турции и ИРИ.

В повестку дня заседания включены вопросы двусторонней повестки дня.

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