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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С нового года изменятся нормы беспошлинного ввоза в Казахстан товаров для личного пользования

CA-NEWS (KZ) - C 1 января 2019 года нормы беспошлинного ввоза в Казахстан товаров для личного пользования будут составлять 500 евро и 25 килограмм.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, новые нормы будут применяться при ввозе в сопровождаемом и несопровождаемом багаже автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, в том числе через Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

В случае превышения установленных норм, требуется уплата таможенных платежей по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.

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