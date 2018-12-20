С нового года изменятся нормы беспошлинного ввоза в Казахстан товаров для личного пользования

CA-NEWS (KZ) - C 1 января 2019 года нормы беспошлинного ввоза в Казахстан товаров для личного пользования будут составлять 500 евро и 25 килограмм.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, новые нормы будут применяться при ввозе в сопровождаемом и несопровождаемом багаже автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, в том числе через Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

В случае превышения установленных норм, требуется уплата таможенных платежей по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.