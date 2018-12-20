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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Новосибирске открылся центр юридической помощи гражданам Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Новосибирске начал работу центр юридической помощи гражданам Казахстана, сообщает пресс-служба посольства республики в России.

«Центр будет заниматься не только административно-правовой работой, но и социальной помощью, в основном студентам, которые учатся в вузах Новосибирска, Томска и Кемеровской области. Это для нас первый центр. В планах – открыть филиалы и в других регионах», - рассказал в ходе церемонии открытия президент Казахского национально-культурного центра Жанат Бекмагомбетов.

В свою очередь, атташе представительства МИД РФ в Новосибирске Анатолий Балесный выразил надежду, что центр будет способствовать двустороннему сотрудничеству.

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