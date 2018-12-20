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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Бурановские бабушки» спели на казахском
Предыстория: Парень из Алматы прошел в финал женского конкурса красоты

CA-NEWS (KZ) - Музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», представлявший Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» , спел на казахском языке. Об этом в своем Instagram сообщил стилист и дизайнер Илай Дягилев, принявший участие в женском конкурсе красоты.

По его словам, «Бурановские бабушки» за полдня выучили припев песни, которая выходит 21 декабря на лейбле «Союз». Трек записывался в Москве и Алматы.

«Уважаемые казахстанцы, учитесь! Даже в России поют на казахском!», - написал он.

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