«Бурановские бабушки» спели на казахском

CA-NEWS (KZ) - Музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», представлявший Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» , спел на казахском языке. Об этом в своем Instagram сообщил стилист и дизайнер Илай Дягилев, принявший участие в женском конкурсе красоты.

По его словам, «Бурановские бабушки» за полдня выучили припев песни, которая выходит 21 декабря на лейбле «Союз». Трек записывался в Москве и Алматы.

«Уважаемые казахстанцы, учитесь! Даже в России поют на казахском!», - написал он.