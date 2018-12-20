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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске приговорили к 18 годам колонии

CA-NEWS (CA) - Хабаровский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Фигуранта Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

Сторона обвинения просила 19 лет лишения свободы для Аллахверанова, его защита — более мягкого наказания в виде девяти лет.

Андрей Драчев погиб 20 августа 2017 года в драке с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Между участниками драки произошли три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После смерти пауэрлифтера Аллахверанов скрылся, однако спустя месяц он явился с повинной.

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