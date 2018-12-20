Журналисты объявили бойкот Монгольской народной партии

CA-NEWS (MNG) - Монгольские СМИ отказались освещать пресс-конференцию, организованную Монгольской народной партией.

Как сообщал АРД, 19 декабря начался малый хурал Монгольской народной партии, собрание продолжалось до глубокой ночи. Малый хурал МНП проходил в закрытом режиме, на него не пускали журналистов.

Представителей прессы не пустили не только на само мероприятие, но и в здание, где оно проходило. Журналисты были вынуждены стоять ночью на морозе возле Дворца Независимости. Несмотря на холодную погоду и сопротивление спортсменов-охранников, журналисты освещали происходящее событие прямо с улицы. При этом отметим, что условия для работы были не самые благоприятные - температура воздуха составляла -270С.

Поэтому сегодня журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, организованной Монгольской народной партией, отказались публиковать материалы о ней. Возможно, впервые в мировой истории журналисты “отказались” исполнить свой “долг”.

Монгольские журналисты считают, что действия правящей Монгольской народной партии являются неуважением к свободе прессы и свободе слова в демократической Монголии.