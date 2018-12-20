Четверо граждан Узбекистана пострадали в автомобильной аварии в Саратове

- Узбекистан, происшествия
- 16:03, 20 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - Семь человек пострадали в результате столкновения автомобилей "Камаз" и "Ларгус" 19 декабря на трассе в Энгельсском районе области Саратовской области. Четверо из них являются гражданами Узбекистана, сообщили российские СМИ
Пять человек, включая четырех граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ещё две пострадавших получили легкие телесные повреждения. В настоящее время уточняется их гражданство.
Все пострадавшие в ДТП - мужчины.
Напомним, что 17 ноября в Озинском районе Саратовской области произошло ДТП с участием грузового поезда и автобуса.
В результате аварии пять граждан Узбекистана, находившиеся в автобусе, погибли на месте инцидента, пострадали двое граждан Казахстана.