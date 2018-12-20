Раз, два, три! Ёлочка, гори! По всей Центральной Азии зажгли главные ёлки

CA-NEWS (KG) - Каждый год в декабре начинается подготовка ко встрече нового года. «Зеленые красавицы» становятся основными ньюсмейкерами и разнообразят поток информации новостями начиная от самого каркаса заканчивая украшениями. Где самая высокая, самая красивая, самая дорогая? Душанбе в этом году стал первым в Центральной Азии, где новогодняя красавица уже зажгла свои огни. Агентство CA-News представляет материал о главных ёлках в Астане, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте.

Казахстан (25 метровая ёлка)

В Астане главную ёлку Казахстана зажгли 18 декабря. В этом году 25-метровую зеленую красавицу установили на территории выставки EXPO-2017. Для оформления новогодней елки использовано более 200 снежинок, 1200 разноцветных шаров и 4000 метров гирлянд.

Туркменистан (38 метров)

В Ашхабаде новогодняя красавица установлена на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem». Высота елки вместе с украшающей ее верхушку 8-конечной звездой с цифрой «2019» составляет 38 метров.Организаторы преобразили площадь «в сказочную восточную страну», взяв за основу собранные в книге президента туркменские народные сказки и предания. Установленные на площади фигуры и светодиодные композиции воспроизводят сцены с героями этих сказок.

⇳

Кыргызстан (25 метров)

Главную новогоднюю елку страны зажгли в Бишкеке вечером 10 декабря.Высота искусственной ели составила 25 метров, диаметр - 12 метров. На каркасе закрепили 2400 хвойных веток, а украшают елку 350 игрушек, узоры из дюралайта в 4900 погонных метров, светодиодная гирлянда и мишура (по 240 метров).

Таджикистан (28 метров)

Главная елка страны в этом году стала самой высокой в истории Таджикистана, ее высота составила 28 метров, в диаметре у основания она достигла 13 метров. Как и в прошлом году, главная ёлка страны стала светодиодной. Новогоднюю красавицу украшают 14 тыс. единиц игрушек. На ней будут установлены светодиодные лампы четырех цветов. Нынешняя ёлка выше и шире ёлки предыдущего года на 2 м.

Узбекистан (35 метров)

В Ташкенте установили 35-метровую главную ёлку Нового года. В этом году главная ёлка страны установлена на проспекте Мустакиллик (Независимости) возле Дворца творчества молодежи. Рядом с главной ёлкой также установят 8 метровые маленькие ёлки.