Сенаторы Таджикистана разъяснили, почему меняют названия городов и районов республики

- Таджикистан, политика
- 16:32, 20 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - В верхней палате парламента Таджикистана 19 декабря прошли слушания по вопросу правовых основ переименования населенных пунктов страны, об этом «АП» сообщил помощник спикера парламента ( Маджлиси Милли Маджлиси Оли) республики Навруз Курбонзода.
На заседании было подчеркнуто, что необходимость переименования некоторых населенных пунктов страны возникла после приобретения государственной независимости Таджикистана.
В частности, переименованию подлежали названия, связанные с революцией, пролетариями, комсомолом и др.
В данном вопросе учитывались исторические ценности и нормы таджикского языка, а также мнения ученых и местного населения.
Начиная с 2000 года в Таджикистане переименованы 1 область, 7 городов, 23 районов, 17 поселков, 98 джамоатов, 966 кишлаков. Всем переименованным населенным пунктам даны названия отвечающие истории, культуре, языку таджикского народа.