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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пепельное поздравление с Рождеством от Бэнкси

CA-NEWS (CA) - Граффити, изображающее, как казалось, мальчика, радующегося снежинкам, появилось в валлийском городке Порт Тэлбот, сообщает Euronews.

Но если заглянуть с обратно стороны, то выяснится, что это не снег, а пепел. Порт Тэлбот некоторое время назад считался самым неблагополучным с экологической точки зрения населенным пунктом Британии.

Бэнкси, а он признал в социальных сетях свое авторство уличной фрески, таким образом хотел привлечь внимание к происходящему. Надпись гласит - "Поздравление с Рождеством".

Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссёра. Вокруг его биографии ведётся много споров. По одной версии, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.

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