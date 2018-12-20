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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и ООН обсудили имплементацию целей устойчивого развития

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча в рамках "круглого стола" по обсуждению вопросов имплементации Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщает Trend 20 декабря со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие представители министерств и отраслевых ведомств Туркменистана, главы представительств агентств и структурных подразделений ООН в Туркменистане.

2018 год заложил фундамент реализации 148 из 169 задач ЦУР, которые будут достигнуты Туркменистаном в среднесрочной перспективе по трем ключевым стратегическим сферам – экономике, социальной сфере и области экологической безопасности, сказано в информации.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова обратила внимание на то, что Туркменистан стал одним из первых государств в регионе, определившим для себя приоритеты устойчивого развития на предстоящие 15 лет.

Напомним, что в июне Программа развития ООН (ПРООН) и Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании по совместному сотрудничеству в мобилизации финансирования развития для достижения ЦУР в Туркменистане.

ЦУР носит комплексный и неделимый характер и обеспечивают сбалансированность всех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.

Речь идет о повсеместной ликвидации нищеты во всех её формах, обеспечении продовольственной безопасности, качественного образования, гендерного равенства, рациональном использовании водных ресурсов, принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранении океанов, морей и морских ресурсов и др.

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