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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Член парламента Монголии заявляет, что премьер-министр помог своему брату получить льготный кредит

CA-NEWS (MNG) - Член высшего законодательного органа Монголии Н.Номтойбаяр выступил с заявлением, что премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух помог получить льготный кредит своему родному брату У.Давхарбаяру в Фонде развития малого и среднего предпринимательства в размере 1,3 млрд тугриков ($493 тыс.) посредством компании своего брата, сообщает агентство Монголия Сейчас.

По заявлению Н.Номтойбаяра, у него есть документ с указанным регистрационным номером Ухнаагийн Хурэлсуха, где есть информация о том, что премьер-министр Монголии У.Хурэлсух получил льготный кредит в Фонде развития малого и среднего предпринимательства в размере 1,3 млрд тугриков ($493 тыс.) посредством компании своего родного брата У.Давхарбаяра.

Сначала компания «Жаргалант мах» получила кредит в размере одного миллиарда с последующим увеличением размера кредита на 300 млн тугриков (почти $114 тыс.), поэтому Номтойбаяр потребовал у премьер-министра У.Хурэлсуха уйти в отставку по собственному желанию в течение 48 часов. В случае если премьер-министр сам не подаст в отставку в течение 48 часов, то Номтойбаяр начнет собирать подписи для отправки Правительства в отставку.

Номтойбаяр пояснил, что эту информацию ему предоставила бывшая госслужащая, которая уволена с работы.

Также Н.Номтойбаяр признал, что после обнародования этой информации, возможно, будет подвержен большим нападкам, но он сказал, что готов к этому.

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