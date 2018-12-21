В Аммане улицу назвали в честь Астаны

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов посетил с официальным визитом город Амман.

По данным пресс-службы акимата столицы Казахстана, города-побратимы укрепляют экономическое и культурное сотрудничество: одной из центральных улиц столицы Иордании присвоено имя «Астана». В торжественной церемонии открытия приняли участие Б.Султанов и мэр Аммана Юсуф аль-Шауариба.

Сложившиеся дружеские отношения между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и королем Иордании Абдаллой II являются примером для подражания и служат интересам двух стран, отметил в своем выступлении аким Астаны. Он выразил благодарность за внимание к деятельности казахстанского лидера, напомнив, что в 2010 году одной из центральных улиц столицы Иордании присвоено имя главы РК.

В свою очередь Юсуф аль-Шауариба выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества столиц двух стран. «Наши народы связывают образцовые отношения и, конечно же, политическая дружба глав наших стран. Астана является эталоном современного города и примером для подражания. Поэтому для нас честь, что в столице Иордании открылась улица Астана, которая станет олицетворением нашей дружбы и плодотворного сотрудничества», – сказал мэр.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух городов в различных сферах.

«Наш визит в Амман является прекрасной возможностью для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в области урбанистического развития. Мы знаем, что в Аммане реализуется ряд крупных реформ и проектов в сфере транспорта, озеленения, строительства и смарт-технологий, упрощения и автоматизации административных процедур и улучшения бизнес-среды. В Астане также ведется активная работа в данных направлениях. Уверен, нам есть чем поделиться друг с другом по этим вопросам. Мы готовы к обмену опытом и наработками», – сказал Б.Султанов.