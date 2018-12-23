Численность безработных в Таджикистане составляет 51,5 тыс. человек

CA-NEWS (TJ) - Число официально зарегистрированных безработных в агентствах Министерства труда, миграции и занятности населения Таджикистана на начало ноября составило 51,5 тыс. человек, и выросло на 0,8%, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Из числа зарегистрированных безработных женщины составили 49,2% (28,8 тыс. человек), сообщает Авеста.

Более 80 тыс. граждан, ищущих работу, состояло на учете в агентствах труда и занятности населения Таджикистана на начало ноября текущего года.

По данным Агентства по статистике республики, в октябре 2018 года по вопросам трудоустройства в службы занятности обратилось 5,9 тыс. человек (на 13,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года), трудоустроено незанятого населения 3,7 тыс. человек.

Число вакансий на предприятиях, заявленных в службах занятности, на начало ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,7%, и составило 9,2 тыс. мест. По рабочим профессиям количество рабочих мест увеличилось на 2,4%, и составило 3,9 тыс. мест.

Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,2% экономически активного населения.