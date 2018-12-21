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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана принял нового посла Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - 20 декабря текущего года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Кыргызстана Ибрагима Джунусова, сообщила пресс-служба МИДа.

После краткой церемонии вручения копии верительных грамот состоялась беседа по ключевым вопросам узбекско-кыргызской повестки дня.

Стороны с удовлетворением констатировали многоплановый и динамичный характер двусторонних отношений, центральное место в которых занимают регулярные контакты на высшем уровне.

Как отмечалось, важное место в межгосударственном диалоге занимают торгово-экономические, инвестиционные и межрегиональные связи, основанные на уважении интересов друг друга и взаимной выгоде.

Успешные итоги состоявшегося 18 декабря в г.Оше второго заседания Совета глав приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей Правительства Кыргызстана в приграничных областях и достигнутые конкретные договоренности свидетельствуют о том, что стороны обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества.

На встрече в МИД стороны также обменялись мнениями по некоторым международным и региональным вопросам.

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