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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Германии автомобиль наехал на автобусную остановку

CA-NEWS (TM) - Девять человек ранены на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен после наезда автомобиля, сообщил телеканал WDR.

Шестеро пострадавших госпитализованы. Полиция работает на месте трагедии, причины произошедшего выясняются

По словам полиции, представителя которой цитирует WDR, автомобиль направлялся в центр города.

Полиция немецкого Реклингхаузена (западная земля Северный Рейн - Вестфалия) не может исключить террористический след в происшествии на автобусной остановке, где в результате наезда автомобиля пострадали девять человек, заявила РИА Новости официальный представитель президиума полиции.

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