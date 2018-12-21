В Германии автомобиль наехал на автобусную остановку
- Туркменистан, происшествия
- 10:59, 21 декабря 2018
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CA-NEWS (TM) - Девять человек ранены на автобусной остановке в немецком городе Реклингхаузен после наезда автомобиля, сообщил телеканал WDR.
Шестеро пострадавших госпитализованы. Полиция работает на месте трагедии, причины произошедшего выясняются
По словам полиции, представителя которой цитирует WDR, автомобиль направлялся в центр города.
Полиция немецкого Реклингхаузена (западная земля Северный Рейн - Вестфалия) не может исключить террористический след в происшествии на автобусной остановке, где в результате наезда автомобиля пострадали девять человек, заявила РИА Новости официальный представитель президиума полиции.
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