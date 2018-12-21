В Таджикистане наказаны участники бунта в худжандской колонии

CA-NEWS (TJ) - Более 20 заключенных худжандской колонии строгого режима №3/3 в Таджикистане, участвовавших в ноябрьском бунте, проведут в карцере от 3 до 6 месяцев, сообщает Радио Озоди.

Многие из тех, кого перевели в карцер, в прошлом были боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ). В карцере они будут находится от 3 до 6 месяцев. Среди них есть и заключенные, склонные к побегу.

По словам бывших заключенных, карцер – это темное помещение маленького размера, где осужденный должен находиться в одиночном заключении. В карцере устанавливается более строгий режим, чем в тюремной камере с другими заключенными. Зимой провинившимся выдают лишь матрас и тонкий плед. Обычно в карцер помещают тех, кто нарушает режим, постоянно устраивают драки и скандалы, употребляют и распространяют алкоголь и наркотики, а также неподчинение или непочтительное отношение к охране или начальству тоже может стать причиной для наказания.

В настоящее время известно имя только одного из обвиняемых - Мухаммад Юнусов. В отношении Юнусова возбуждено дело по 11 статьям Уголовного кодекса РТ.

Власти Таджикистана утверждают, что при подавлении бунта были убиты только террористы и особо опасные преступники. 12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне "ИГ", трое – были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро – были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, сообщил глава Министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Брюсселе 22 ноября.

Однако другие источники говорят о не менее 50 убитых во время бунта, вспыхнувшего в ночь на 8 ноября.

В связи с беспорядками в исправительном учреждении ранее были арестованы 7 сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров. Ордер на арест выдал суд города Худжанда по запросу Согдийской областной прокуратуры.

Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".