Строительство исламского центра, развитие кишлаков, спорт. Усманов за год инвестирует в Узбекистан $400 млн

CA-NEWS (UZ) - Российский миллиардер Алишер Усманов в интервью Forbes рассказал об инвестициях его компаний в Узбекистан.

По его словам, сегодня горно-металлургический холдинг России «Металлоинвест», возглавляемый им, связан с Узбекским металлургическим комбинатом как с новым рынком.

«Когда меня попросили создать филиал МИСиС [Российский национальный исследовательский технологический университет] в Узбекистане, я предложил использовать опыт, который у нас уже был. Поэтому этим проектом тоже занимался «Металлоинвест». Это совсем мелкий проект по сравнению с другими. Мы МИСиС всегда помогали, и я лично помогал.

В Узбекистан мы поставляем наше новое сырье — горячие брикеты. Мы заинтересованы в том, чтобы там были хорошие кадры. Тогда производство будет расти, а наши поставки увеличиваться. В Ташкенте строится новый металлургический завод. Есть еще цветная металлургия в Алмалыке (крупнейший центр цветной металлургии Узбекистана). Им нужны специалисты — металлурги, горняки, и мы с удовольствием в этом участвуем. Во-первых, я помогаю своей малой родине. Во-вторых, МИСиС расширяет географию подготовки кадров. Получается взаимовыгодно.

Чтобы узбекские ребята учились в Москве, мы положили определенную сумму в эндаумент. Там речь совсем о небольших суммах идет, это только начало — 100-200 млн рублей. Я сам хочу туда положить достаточно серьезные средства, чтобы эти деньги использовались для студентов из Узбекистана», - отметил миллиардер.

Он добавил, что сейчас у молодежи Узбекистана есть все возможности для бизнеса. «Народ мудрый, думаю, он этими возможностями воспользуется. А я чем смогу помогу», - добавил А.Усманов.

Также, по его словам, он готов помогать футбольному клубу «Пахтакор».

«Наша компания «Металлоинвест» работает с компанией SFI (принадлежит семье брата Фаттаха Шодиева, управляет «Узметкомбинатом» и «Узвторцветметом»), которая недавно приобрела 80% ФК «Пахтакор». Мы за него болеем. Президент тоже болеет за этот клуб. Конечно, мы хотим, чтобы он возродился — сначала стал чемпионом Азии, а уже потом мог бы замахнуться на серьезные кубки. Если SFI будет развивать «Пахтакор», делать то, что мне понятно и нравится, я буду готов помогать всеми своими возможностями. Но это не значит, что я хочу быть акционером «Пахтакора» или владельцем», - заверил А.Усманов.

Отвечая на вопрос о том, что заставило его продать «Арсенал», он сказал: «Патовая ситуация. Коалиция миноритариев, которая защищалась то от одного, то от другого акционера, продала акции [Стэну] Кронке. Мы долго вели переговоры, хотели выкупить у него пакет (67% акций), но потом поняли, что он не хочет продавать. Тогда мы решили продать. При таком ведении дел, при том руководстве, которое там было, не было смысла оставаться. Он предложил мне практически ту же цену, что и я предлагал ему. Было неправильно в плане бизнес-этики не отвечать ему. Я и продал».

Миллиардер добавил, что вложил в «Арсенал» £150 млн, а продал пакет акций за £550 млн. Часть средств от продажи вложил в исламский центр в Ташкенте.

«Бюджет строительства учитывает мой вклад $100 млн. Помимо этого, через наш фонд мы вкладываем в развитие сел и кишлаков Узбекистана. Есть совместная программа правительства Узбекистана с Всемирным банком. Один из проектов программы — развитие кишлаков, в том числе на моей малой родине в Намангане. В этот проект мы вложим в общей сложности $100 млн. Еще будет спортивно-инвестиционный проект. Это еще $100 млн. В общей сложности около $300–400 млн будет вложено в Узбекистан к концу следующего года. Это будут только социальные проекты, в другие я не буду вкладывать», - заявил А.Усманов, добавив, что видит себя как помощника руководства Узбекистана.

«Я там постоянно работаю, и мне очень важно, чтобы та реформа, которую начал в стране президент Мирзиеев, завершилась успешно. От ее успеха зависит будущее Узбекистана, а оно мне небезразлично», - сказал он.

Относительно того, будет ли он заниматься бизнесом в РУз, А.Усманов ответил, что не хочет заниматься бизнесом ни в России, ни в Узбекистане.

«Сегодня 80% моего времени уходит на руководство деятельностью Международной федерации фехтования, 9 декабря нам будет 105 лет, и мы будем проводить торжества по поводу юбилея в Париже - городе, где федерация была основана. Мы пригласим всех живых олимпийских чемпионов, всех многократных чемпионов мира, все федерации и все руководство мирового спорта. Чтобы такое мероприятие провести, необходима огромная кропотливая работа.

Еще у нас идет грандиозная подготовка к Олимпийским играм, в которых впервые в рамках нашей федерации будут разыграны золотые медали во всех 12 видах фехтования. К 2020 году уже нужно будет развивать новые технологии ведения боя. Есть много технологических новшеств, которые могут подарить фехтованию зрелищный эффект, телевизионную привлекательность. Их нужно научиться использовать. Это нужно с точки зрения коммерческой состоятельности. Это самый большой участок, на который направлены мои жизненные силы», - заключил он.

В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца «Холдинговой компании ЮЭСЭМ» А.Усманова. Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел «Мегафон» с Лондонской биржи, его совместная с «Ростехом» компания ЦРПТ занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров (табака, одежды, обуви и других), он договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России.

Правда, сам Усманов говорит, что отошел от дел и что все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии. Много времени уделяет своей родине, Узбекистану.