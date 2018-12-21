Правительство Туркменистана подтвердило поздний сбор хлопка

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане во второй половине декабря всё ещё продолжается хлопкоуборочная кампания. Информацию независимых медиа изданий подтвердил вице-премьер Эсенмурад Оразгелдыев.

Вице-премьер, отвечающий за сельскохозяйственный комплекс страны, сообщил 17 декабря на видеоселекторном совещании правительства о том, что в Ахалском, Лебапском, Марыйском и Дашогузском велаятах сбор хлопка находится в завершающей стадии, передает радио Азатлык.

«На сегодняшний день по стране заготовлено 1 миллион 99 тысяч 236 тонн «белого золота», в том числе по Ахалскому велаяту - 231 тысяча 542 тонн, Марыйскому - 335 тысяч 914 тонн, Лебапскому – 301 тысяча 555 тонн, Дашогузскому – 230 тысяч 225 тонн хлопка- сырца», - сообщил Оразгельдыев.

После выступления вице-премьера, корреспондент Азатлыка в Туркменистане поинтересовался ходом хлопкоуборочной кампании, связавшись по телефону фермерами-хлопкоробами в Марыйском и Лебапском велаятах.

Арендаторы рассказали, что сбор хлопка в их регионах продолжается, хотя и не в массовом порядке. По их словам, в данный момент все еще собирают остатки хлопка на полях.

Как рассказали арендаторы-хлопкоробы из дайханского объединения Сейди Туркменгалинского этрапа Марыйского велаята, а также дайханского объединения Ламма Халачского этрапа Лебапского велаята, в эти дни на поля каждого из этих хозяйств выходит около 45-50 человек.

«На полях хлопка нет. Но руководители этрапов и дайханских объединений сказали, что необходимо собрать весь хлопок до последнего волокна. В то же время они говорят, что собранный хлопок в этом году могут уже не принять на хлопковой базе. Они говорят, что мы будем хранить хлопок у себя дома, даже если это будет всего 10-20 килограммов, а сдадим с урожаем следующего года», - рассказал арендатор на условиях анонимности.

Он также добавил, что в эти дни, кода температура воздуха опустилась до 0 и -2 градусов, собирать хлопок стало очень сложно.

«Конечно, стало трудно. Ночью или утром пойдёт дождь или весь день идёт. В грядках полно воды, глина по колено, поэтому заходить в поле трудно. Сборщики промокают до ниток. Немало тех, кто заболевает»,- рассказал арендатор.

Хлопкоуборочный сезон в Туркменистане в этом году официально закончился 31 августа, а 9 ноября власти страны объявил и о выполнении государственного плана и собранном урожае в более чем 1 миллион 50 тысяч тонн.Но несмотря на это ряд СМИ регулярно сообщают о том, что работники бюджетных организаций и даже военнослужащие в принудительном порядке привлекаются к сбору хлопка.