Он никогда не допустит коррозии государства и оправдает доверие народа, - миллиардер Усманов о Мирзиееве

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев никогда не допустит коррозии государства, уверен российский миллиардер Алишер Усманов. Об этом он сказал в интервью Forbes.

Отвечая на заявление о том, что кто-то из политологов назвал главу республики «узбекским Горбачевым», он отметил: «Он не Горбачев. В отличие от Горбачева он конкретен в своих планах. Он настоящий патриот и никогда не допустит коррозии государства Узбекистан. Он достаточно самобытный. И, возможно, это будет новый тип восточного руководителя, который хочет прогресса в экономике. Я в это верю».

Говоря о приватизации в Узбекистане, А.Усманов отметил, что она была достаточно формальной: реально все оставалось в руках государства.

«Там была квазикапиталистическая система, основанная на советском Госплане. Новый президент, получив такое наследство, пошел на резкие изменения как в политическом плане, так и в экономическом.

В политике успехи или неудачи определяются очень быстро — успехи Узбекистана в политике налицо, их признал весь мир. Политзаключенных освободили, страна стала гораздо более открытой, поток туристов сильно вырос.

А в экономике надо идти очень осторожно, она искажена, долго жила в королевстве кривых зеркал. Здесь надо действовать очень аккуратно, с целью повышения благосостояния народа надо изменить экономику в сторону нормальной, где будет конкуренция и где государство сохранит определенное участие, но двигать экономический прогресс будут частные инвестиции, в первую очередь иностранные», - подчеркнул он.

По словам миллиардера, Ш.Мирзиеев вернул мир в Центральную Азию. «Это признается всеми лидерами Центральной Азии. Это очень важно. В период предыдущего правления была очень напряженная обстановка, которая доходила до вражды: минировали границы между братскими дружескими государствами — Таджикистаном, Киргизией. Раньше из-за позиции Узбекистана мира было сложно достичь.

Во-вторых, он на равноправной основе дружит как с Вашингтоном, так и с Москвой. В-третьих, Узбекистан начинает играть роль международной платформы для эффективного решения вопроса установления мира в Афганистане.

Там явно идет либерализация режима по отношению к инакомыслящим, устраняются реликтовые запреты, которые существовали для въезда в страну и выезда, и т. д. Одним словом, идет переустройство общества, государства и экономики», - сказал А.Усманов, добавив, что у президента есть полное доверие со стороны народа, и он верит, что глава республики его оправдает.

Ш.Мирзиеев — родственник миллиардера. Племянник Усманова Бабур был женат на племяннице президента Диёре. Бабур в 2013 году погиб в автокатастрофе, но у Усманова и Мирзиеева есть общая внучатая племянница.