Треть редкого шотландского виски оказалась подделкой. Его стоимость оценивается в $50 млн

CA-NEWS (CA) - Более трети винтажного шотландского виски, протестированного в специальной лаборатории, оказалась подделкой, сообщает Би-Би-Си.



21 из 55 протестированных бутылок содержала поддельный напиток, или действительно выдержанный виски, но более молодой, чем заявлено на этикетке. Речь идет о редчайших коллекционных образцах.

Анализ проводился в Шотландском университетском центре исследования экологии (SUERC) в Ист-Килбрайде. Для исследования был использован радиоуглеродный анализ.

Исследователи SUERC измеряли содержание радиоактивного изотопа углерода в алкоголе из каждой бутылки, чтобы определить подлинный возраст виски.

Образцы для анализа были переданы в лабораторию компанией Rare Whisky 101 (RW101), торгующей элитным алкоголем. По словам ее представителей, необходимость в тестах была продиктована растущей озабоченностью по поводу распространения поддельного виски на вторичном рынке.

Бутылки были отбраны случайным образом из виски, представленного на аукционах, в частных коллекциях и у перекупщиков. В прошлом году эта компания обнаружила, что проданная в баре одного из швейцарских отелей порция шотландского виски, которая обошлась клиенту в рекордные 7600 фунтов за 20 граммов, оказалась подделкой.

Китайский миллионер думал, что платит за односолодовый виски 1878 года, но затем засомневался в его подлинности. Позднее анализ показал, что предложенный ценителю виски напиток был произведен в 1970 году и даже не является односолодовым.

Среди подделок редкого виски, обнаруженного в этом году, бутылка "Ardbeg 1885 года" приобретенная у частного владельца, и купленный на аукционе виски "Thorne's Heritage начала XX века".

По словам представителей RW101, односолодовый (произведенный из спиртов одной конкретной винокурни) виски из всех 10 бутылок, датированных 1900 и более ранними годами, и участвовавших в исследовании оказался поддельным. Компания заявила, что стоимость 21 бутылки с поддельным виски, окажись их содержимое подлинным, составила бы около 635 тысяч фунтов (800 тыс. долларов).

По оценкам экспертов RW101, на сегодняшний день из общего объема виски, представленного на вторичном рынке и в частных коллекциях, напитки на сумму около 41 миллиона фунтов (51 млн долларов или 3,5 млрд рублей), являются поддельными. Эта сумма превышает совокупную стоимость всего британского рынка аукционного виски, которую в RW101 на конец этого года оценивают в 36 млн фунтов.

По мнению одного из основателей RW101 Дэвида Робертсона, подавляющее большинство продавцов не знают, что их товар - подделка. Каждая бутылка редкого виски должна считаться фальшивой до тех пор, пока не доказана ее подлинность, особенно когда речь идет об односолодовом виски, считает он.

"Проблема будет усугубляться, так как цены на редкий виски продолжают расти", - добавляет бизнесмен.