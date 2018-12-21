Казахстан сократит добычу нефти

CA-NEWS (KZ) - Казахстан сократит добычу нефти.

Пресс-служба Министерства энергетики РК напоминает, что 7 декабря состоялось заседание Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+), по итогам которого принято решение об ограничении уровня добычи стран ОПЕК+ на 6 месяцев начиная с января 2019 года.

«Казахстан изъявил готовность присоединиться к данному решению и намерен принимать все необходимые меры по достижению принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти на 40 тыс. баррелей в сутки», - отмечает ведомство.

По его данным, в четвертом квартале года наблюдалось снижение мировых котировок на нефть, влияние на которые, кроме геополитических факторов, также оказывает растущая неопределенность в мировой экономике, ведущее к общему снижению темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов.

В связи с чем, для сохранения баланса мирового рынка нефти, страны ОПЕК+ приняли решение о необходимости снижения добычи на 1,2 млн барр/сутки (800 тыс. барр/сутки для стран ОПЕК, 400 тыс. барр/сутки для стран не-ОПЕК).

В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене.