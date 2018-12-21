В Афганистане талибы похитили десять солдат
- Азия и мир, происшествия
- 11:54, 21 декабря 2018
- Просмотров: 1778
CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения "Талибан" похитили десятерых военнослужащих армии Афганистана при нападении на блокпост на северо-востоке страны, сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на представителя местной службы безопасности.
Нападение произошло в ночь на пятницу, 21 декабря на окраине города Файзабад – административного центра провинции Бадахшан.
Силовик сообщил, что после атаки талибы увели с собой десять солдат.
Инцидент произошел на фоне переговоров представителей "Талибана" и властей страны, стартовавших в начале недели в ОАЭ.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком