В Афганистане талибы похитили десять солдат

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения "Талибан" похитили десятерых военнослужащих армии Афганистана при нападении на блокпост на северо-востоке страны, сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на представителя местной службы безопасности.

Нападение произошло в ночь на пятницу, 21 декабря на окраине города Файзабад – административного центра провинции Бадахшан.

Силовик сообщил, что после атаки талибы увели с собой десять солдат.