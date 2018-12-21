Туркменистан в канун нового года: в госмагазинах «изобилие», а на базарах двойные цены и наружное наблюдение

CA-NEWS (TM) - В этом году в канун нового года в государственных магазинах и на продовольственных рынках Туркменистана наблюдается оживленная торговля. В столице и областях в продаже появились некоторые дефицитные продукты, сообщает Азатлык.

С начала декабря в Туркменистане наблюдается дефицит яиц. В начале месяца было ограничено количество продаваемого продукта, продажа сопровождалась очередями. Вместе с тем, на фоне дефицита, 17 декабря Министерство торговли Туркменистана сообщило о запасах куриного яйца в количестве 2000000 штук. Согласно официальной публикации на сайте ведомства, яйца продаются по 0,33 маната ($0,094) за одну штуку.

В западном регионе Туркменистана в городе Туркменбашы в настоящее время в государственных магазинах осуществляется продажа яиц.

Цена на яйца - 10 манат ($2,86) за лоток, в лотке 30 штук. На человека один лоток. Рис 3 кг. на человека. Фрукты без лимита, но все фрукты по 6 манатов ($1,72) за килограмм. Сообщается, что ассортимент фруктов составляют бананы, яблоки, апельсины, мандарины и груши. Всего в городе около семи госмагазинов, торговля сопровождается огромными очередями. Люди с 5-6 утра стоят в очереди за фруктами также за мукой.

На рынках Ашхабада, фиксированная цена на фрукты соответствует их стоимости в государственных магазинах, контроль за ценами осуществляют сотрудники служб безопасности.

На всех базарах Ашхабада установлены ценники с печатями, там обозначены утвержденные государственными органами цены. При этом на базарах присутствуют сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства национальной безопасности, как правило, с рациями и их хорошо видно, они следят за тем, чтобы торговцы не завышали стоимость продаваемого товара.

Но несмотря на контроль, торговля осуществляется по реальным ценам, которые в 2-3 раза выше указанных на ценниках. Как только силовики куда-нибудь уходят, торговцы мигом назначают цены в 2.5 - 3 раза выше, чем обозначено на официальном ценнике с печатью.

По словам торговцев, фиксированные цены искусственно занижены, в связи с этим многие предприниматели работают в убыток.

Есть случаи, когда из-за «подставных» покупателей, которые были на самом деле сотрудниками силовых структур, продавцы были задержаны и арестованы за нарушения правил торговли.

В течение года продажа хлеба, муки, сахара и хлопкового масла сопровождалась огромными очередями, введением нормы отпуска и другими ограничениями.