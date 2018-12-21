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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане намерены изменить систему аттестации адвокатов, нотариусов и судисполнителей

CA-NEWS (KZ) - Министерство юстиции Казахстана предлагает реформировать порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской, нотариальной деятельностью и деятельностью частного судебного исполнения.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, нотариальной палате и палате частных судебных исполнителей,

проходят аттестацию в соответствующих комиссиях, создаваемых при территориальных органах юстиции областей и городов республиканского значения. Одним из этапов аттестации является компьютерное тестирование на знание законодательства РК, которое проводится в территориальных департаментах юстиции.

Однако, в Минюсте считают, что организация данного процесса требует более развитой технологической инфраструктуры и специально обученных кадров. Поэтому проведение тестирования предлагается осуществлять на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» и региональных центров тестирования.

При этом, разработка тестовых заданий будет осуществляться Республиканской коллегией адвокатов, Республиканской нотариальной палатой и Республиканской палатой частных судебных исполнителей.

Помимо этого, процедура прохождения тестирования претендентов будет проводиться на платной основе.

Указанная инициатива позволит не только нивелировать коррупционные риски, но и обеспечить прозрачность и объективность проведения аттестации, надеется ведомство.

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