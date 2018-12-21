Спикера парламента Монголии привлекли к этической ответственности

CA-NEWS (MNG) - В Монголии начавшаяся 20 деабря в 11 часов утра партийная конференция правящей Монгольской народной партии продолжилась до глубокой ночи. Основная задача конференции состояла в привлечении к ответственности председателя (Великого государственного хурала - ВГХ) М.Энхболда, чьё имя фигурирует в деле «О 60 миллиардах». Хотя до начала партийной конференции пустили слухи о том, что более 10 членов МНП будут исключены из партии, в действительности такого не случилось, передает Монголия Сейчас.

Но 95% членов партийной конференции поддержали предложение Председателя МНП У.Хурэлсуха о привлечении к этической ответственности спикера парламента М.Энхболда. Со стороны руководства партии потребовали от М.Энхболда сдать свои полномочия. Правда, глава парламента дал ответ о «невозможности такого шага». В любом случае, члены партийной конференции приняли решение о привлечении М.Энхболда к этической ответственности.

А что касается вопроса об освобождении Председателя ВГХ от занимаемой должности по решению партийной конференции, то такого указания в законодательстве Монголии не существует. В Конституции Монголии указаны пять оснований для отправки спикера парламента в отставку и среди них нет указания «согласно решения руководства партии». Именно поэтому уже достаточно долгое время со стороны политической партии на М.Энхболда оказывают давление подать заявление об отставке по собственному желанию.

Согласно пункту 24.2 Конституции Монголии срок полномочий Председателя и зампредседателя ВГХ составляет четыре года, но досрочное освобождение или отправка в отставку их от занимаемых должностей согласно основаниям законодательства возможно. Что касается указаний Закона о ВГХ, во-первых, в случае смерти, во-вторых, ВГХ принял просьбу об освобождении от занимаемой должности по причине перевода на другую должность или по иным причинам, в-третьих, ВГХ принял медицинское заключение о невозможности выполнения обязанностей по тяжёлому состоянию здоровья, заключение Конституционного суда о наличии оснований по отправке в отставку Председателя ВГХ, а также вступившим в законную силу судебным постановлением подтверждается совершение преступления. Таким образом, помимо вышеперечисленных пяти оснований, отправить в отставку Председателя ВГХ не удастся.