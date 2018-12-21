Академию фигурного катания Дениса Тена откроют в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Академию фигурного катания Дениса Тена откроют в Казахстане. Об этом в Астане рассказали члены попечительского совета Фонда Дениса Тена.

По словам матери спортсмена, директора фонда Оксаны Тен, Денис был многогранной личностью и охватил огромное количество деятельности творческого направления, но главной его мечтой было открытие Академии фигурного катания.

«У нас сформировался концепт, мы обсудили это с Татьяной Тарасовой в Алмате. Это долгосрочный проект, который требует взвешенных подходов. Мы его будем реализовывать совместно с Министерством культуры и спорта РК, Федерацией фигурного катания и национальным олимпийским комитетом. Аким Алматы выделил нам «Халык Арену». Сейчас мы прорабатываем график пользования льдом. Идея все-таки есть, очень хороший потенциал есть», – сказал член попечительского совета фонда Сергей Кан.

О.Тен добавила, что в текущем году фонд провел несколько фотовыставок в Алматы и Астане. Была открыта мемориальная доска Денису в Алматы и проведены несколько мастер-классов с участием Алексея Ягудина и Елены Радионовой.

Бронзовый медалист Олимпиады в Сочи, фигурист Д.Тен погиб 19 июля в Алматы.