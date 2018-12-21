Горно-стрелковые подразделения Казахстана и Узбекистана провели совместную тренировку

CA-NEWS (KZ) - Горно-стрелковые подразделения Казахстана и Узбекистана провели совместную тренировку.

По данным пресс-службы Министерства обороны РК, тренировка прошла на общевойсковом горном полигоне «Фориш» Центрального военного округа РУЗ. Главными целями мероприятия стали обмен профессиональным опытом, совершенствование практических навыков личного состава, а также повышение качества методики проведения занятий по горной подготовке и военному альпинизму.

«Мы еще раз убедились в профессионализме наших военнослужащих. Поставленные перед нами задачи были выполнены, благодаря высокому мастерству, организованности личного состава и наличию у нас современных образцов горно-альпинистского снаряжения» - отметил старший группы от ВС РК Абай Абдуллаев.