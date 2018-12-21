Сергей Лавров анонсировал открытие филиала МГИМО в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - По словам главы МИД России, институт также по собственной инициативе начал готовить кадры для школ при российских загранучреждениях, сообщает ТАСС.



МГИМО МИД РФ ведет работу по открытию филиалов института в Баку и Ташкенте и созданию подразделения на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского совета МГИМО.

"МГИМО укрепляет свои позиции за рубежом, - отметил министр. - Совместно с Азербайджаном и Узбекистаном МГИМО ведет подготовительную работу по созданию своих филиалов".

По словам главы российского МИД, в настоящий момент в устав университета вносятся соответствующие изменения для открытия филиалов в Азербайджане и Узбекистане.

"Конечно, этот шаг будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ", - подчеркнул Лавров.