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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На границе задержаны казахстанец и кыргызстанка, пытавшиеся контрабандой пронести рыбу

CA-NEWS (KG) - Кордайские пограничники подразделения «Кордай-авто» задержали 46-летнего казахстанца и 29-летнюю кыргызстанку, пересекавших казахстанско-кыргызстанскую границу в пешем порядке.

По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, причиной задержания послужила попытка провоза без сопроводительных документов 200 кг замороженной форели.

Рыба передана в ветеринарно-санитарную инспекцию Кордайского района.

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