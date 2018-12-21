На границе задержаны казахстанец и кыргызстанка, пытавшиеся контрабандой пронести рыбу
- Кыргызстан, происшествия
- 12:27, 21 декабря 2018
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CA-NEWS (KG) - Кордайские пограничники подразделения «Кордай-авто» задержали 46-летнего казахстанца и 29-летнюю кыргызстанку, пересекавших казахстанско-кыргызстанскую границу в пешем порядке.
По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, причиной задержания послужила попытка провоза без сопроводительных документов 200 кг замороженной форели.
Рыба передана в ветеринарно-санитарную инспекцию Кордайского района.
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