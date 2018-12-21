Сборная Таджикистана по футболу проиграла Бахрейну

CA-NEWS (TJ) - Национальная сборная Таджикистана по футболу провела заключительный матч в 2018 году. 20 декабря таджикская сборная сыграла выездную товарищескую встречу со сборной Бахрейна. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу футболистов Бахрейна, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Несмотря на неутешительные результаты в товарищеских матчах против сборных Омана (1:2 и 0:1) и Бахрейна (0:5), которые в январе примут участие в финальной части Кубка Азии-2019 в ОАЭ, главный тренер олимпийской сборной Таджикистана Усмон Тошев проверил ближайший резерв национальной команды.

Так как декабрьские товарищеские игры проходили не в дни ФИФА, легионеры не были вызваны в национальную сборную.

Из 23 игроков, которые были в расположение национальной сборной страны в декабрьских матчах, 16 футболистов являются членами олимпийской сборной страны, которой в марте предстоит принять участие в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 в Ташкенте.

Главный тренер олимпийской сборной Таджикистана Усмон Тошев, который руководил национальной командой страны в декабрьских товарищеских матчах, заявил, что выездные декабрьские товарищеские матчи против сборных Омана (1:2 и 0:1) и Бахрейна (0:5), были полезны для проверки молодых футболистов.