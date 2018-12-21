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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Казахстана пытались контрабандой провести лекарства и алкоголь из Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - На границе с Узбекистаном задержаны граждане Казахстана при попытке провести лекарства и алкоголь без сопроводительных документов.

Так, по данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, в подразделении пограничного контроля «Капланбек-авто» Сарыагашского пограничного отряда пограничники задержали 19-летнего гражданина, который на автомашине «Тойота Камри» пытался контрабандой завезти с территории РУз медикаменты общим весом 47,2 кг. Груз передан сотрудникам таможенного поста «Капланбек».

В подразделении пограничного контроля «Тажен-авто» Бейнеуского пограничного отряда задержан за попытку провоза с территории Узбекистана на личной автомашине «Лада Ларгус» 35 литров спиртных напитков 32-летний казахстанский гражданин. Задержанный товар передан сотрудникам таможенного поста «Тажен».

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