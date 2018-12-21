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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев признан человеком года в Азии, - The Korea Times

CA-NEWS (UZ) - Ассоциация журналистов Азии (AJA), штаб-квартира которой расположена в Сеуле, назвала президента Узбекистана Шавката Мирзиёева человеком 2018 года. Об этом 20 декабря сообщает «The Korea Times».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признан победителем в номинации «политика». Мирзиёев "пытался установить мир и продолжить взаимодействие между странами в Центральной Азии. С тех пор, как он стал президентом в декабре 2016 года, он реформировал политику, направленную на то, чтобы открыть экономику и улучшить права человека, освободив политических заключенных", - отмечает издание.

В других номинациях отмечены почетный председатель «LG Group» Ку Бон Му, известный египетский кардиохирург Магди Хабиб Якоб, тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан Со.

Имена победителей были названы специальным жюри после рекомендаций и оценок членов ассоциации и представителей каждого региона.

Церемония награждения состоится на Генеральной ассамблее ассоциации весной 2019 года.

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