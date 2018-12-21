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  21 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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100 казахстанцев будут бесплатно отправлены в вузы Франции с выплатой стипендии в 1 тыс. евро

CA-NEWS (KZ) - 100 казахстанцев будут отправлены в высшие учебные заведения Франции. Соответствующее соглашение 20 декабря подписали министр образования и науки РК Ержан Сагадиев и посл Франции в республике Филипп Мартинэ.

По данным пресс-службы ведомства, документ нацелен на укрепление казахстанско-французского партнерства в сфере высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров, развития стратегии интернационализации и двудипломного образования.

В рамках соглашения в вузы Франции будут направлены 90 магистрантов и 10 докторантов. Французская сторона предоставляет социальные пособия гражданам Казахстана, предусматривающие следующие преимущества:
– бесплатное обучение;
– статус стипендиата французского правительства, который освобождает от оплаты регистрационного взноса в государственных высших учебных заведениях;
– прикрепление к общей системе французского социального страхования;
– бесплатная долгосрочная студенческая виза;
– приоритет при распределении мест в студенческом общежитии по действующим тарифам общежития;
– возможность получить помощь для оплаты жилья, а также воспользоваться системой «clé» (когда в качестве гаранта при аренде жилья выступает французское государство);
– льготные тарифы для участия в культурных программах и мероприятиях;
– право на медицинское обслуживание в соответствии с законодательством Франции.

На сегодняшний день реализация данной программы осуществляется в рамках академической мобильности. Так, магистрантам оплачивается стипендия в размере – 800 евро и докторантам – 1200 евро. Если раньше правила предусматривали ежемесячное предоставление отчета по использованию выделенных средств и возмещение неиспользованных средств, то теперь будут сняты ограничения по расходованию средств по стипендии и по отбору претендентов.

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