100 казахстанцев будут бесплатно отправлены в вузы Франции с выплатой стипендии в 1 тыс. евро

CA-NEWS (KZ) - 100 казахстанцев будут отправлены в высшие учебные заведения Франции. Соответствующее соглашение 20 декабря подписали министр образования и науки РК Ержан Сагадиев и посл Франции в республике Филипп Мартинэ.

По данным пресс-службы ведомства, документ нацелен на укрепление казахстанско-французского партнерства в сфере высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров, развития стратегии интернационализации и двудипломного образования.

В рамках соглашения в вузы Франции будут направлены 90 магистрантов и 10 докторантов. Французская сторона предоставляет социальные пособия гражданам Казахстана, предусматривающие следующие преимущества:

– бесплатное обучение;

– статус стипендиата французского правительства, который освобождает от оплаты регистрационного взноса в государственных высших учебных заведениях;

– прикрепление к общей системе французского социального страхования;

– бесплатная долгосрочная студенческая виза;

– приоритет при распределении мест в студенческом общежитии по действующим тарифам общежития;

– возможность получить помощь для оплаты жилья, а также воспользоваться системой «clé» (когда в качестве гаранта при аренде жилья выступает французское государство);

– льготные тарифы для участия в культурных программах и мероприятиях;

– право на медицинское обслуживание в соответствии с законодательством Франции.

На сегодняшний день реализация данной программы осуществляется в рамках академической мобильности. Так, магистрантам оплачивается стипендия в размере – 800 евро и докторантам – 1200 евро. Если раньше правила предусматривали ежемесячное предоставление отчета по использованию выделенных средств и возмещение неиспользованных средств, то теперь будут сняты ограничения по расходованию средств по стипендии и по отбору претендентов.