Экспорт драгоценных камней и металлов в Таджикистане снизился почти на 100%

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан за 11 месяцев этого года снизил экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, но увеличил их импорт, сообщает Авеста.

По статистическим данным, экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, сложился на общую сумму более $1,5 млн, что меньше показателя аналогичного периода 2017 года на $212,2 млн, или на 99,3%.

Сумма импорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за указанный период составила более $4,8 млн, ее рост составил 22,8% по сравнению с показателями 2017 года.

По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, производство золота в Таджикистане в первой половине этого года незначительно снизилось.

Золотодобывающими предприятиями Таджикистана в январе-июне этого года произведено около 2,5 тонны золота, что на 37 кг меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Снижение объема производства золота в Министерстве промышленности связывают с тем, что в 1 полугодии этого года некоторые отраслевые предприятия не работали по различным причинам.