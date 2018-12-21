Узбекистан упростил транзит грузов по своей территории

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан упростил правила транзитных перевозок через свою территорию. Как сообщают государственные СМИ, срок, в течение которого грузовые автомашины должны выехать из страны, продлен до 5-ти дней (ранее составлял не более 3-х дней) со дня въезда.

Водители, которые по каким-то причинам задерживались на узбекской территории, должны были платить штраф в размере $70 за каждый «лишний» день.

Кроме того, открыто 47 новых маршрутов, предназначенных для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории Узбекистана. Наибольшее количество из них доступно при въезде с границы Таджикистана (18 маршрутов) и Туркменистана (12 маршрутов).

Мурод Хасанов, водитель фуры, который возит фрукты из Таджикистана в российский город Барнаул через узбекскую территорию, рассказал, что несколько лет назад из-за поломки машины ему пришлось остаться в Узбекистане почти целую неделю. «На границе с Казахстаном узбекские пограничники меня оштрафовали на почти $300», -говорит он.

Напомним, около года назад Узбекистан предоставил Таджикистану скидки от 30 до 50 процентов на транзит железнодорожных грузов по своей территории. Минтранс Таджикистан сообщило, что для транзита грузов по маршрутам Келес-Кудукли и Ходжадавлат – Кудукли предоставляется скидка в 40%. Для перевозки нефтепродуктов по железнодорожному маршруту Каракалпакстан-Кудукли скидка составляет 30%, а скидка на транзит других видов товаров по этому маршруту составляет 50%, говорилось в сообщении Минтранса РТ.

Ранее, в августе 2017 года Узбекистан предоставил Таджикистану скидку в 40% на транзит грузов по железной дороге через свою территорию. Компания «Узбекистон темир йуллари» после проведенного мониторинга грузопотоков, решила значительно снизить тарифы своим таджикским коллегам.