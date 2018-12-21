Антикоррупционный республиканский конкурс акынов-импровизаторов прошел в Акмолинской области

CA-NEWS (KZ) - В городе Кокшетау 20 декабря состоялся республиканский айтыс акынов (конкурс сказителей-импровизаторов) «За процветание, против коррупции».

По данным пресс-службы Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, айтыскеры затрагивают актуальные проблемы современного общества, в том числе и тему коррупции.

«Такой необычный айтыс проходит впервые. Его главная цель – через пророческие уста поэтов дать людям пищу для размышлений. В целом айтыс может стать мощным инструментом для высмеивания человеческой алчности и продажности, затрагивающим самые тонкие струны человеческой сущности. Поэтому такое мероприятие должно приобрести массовый характер, поскольку поэты всегда раскрывают истину, рассказывают правду», отметили в ведомстве.

Своими силами на айтысе померились собравшиеся из разных городов республики мастера айтыса Айбек Калиев, Дидар Камиев, Айтбай Жумагулов, Аспанбек Шугатаев, Муxтар Ниязов, Нурмат Мансуров, Нурлан Мусаев, Асем Ережекызы, Марат Аxметов, Жаркын Жупарxан, Курмет Куралxан, Муxаммед Конкаев.

По итогам состязания первое место присуждено представителю города Костанай А.Калиеву, второе место занял кызылординец М.Ниязов, третье — житель Караганды Д.Камиев.