Вице-чемпионка мира по тяжёлой атлетике из Туркменистана заняла 5 место на кубке Катара

CA-NEWS (TM) - Вице-чемпионка мира по тяжёлой атлетике Юлдуз Джумабаева заняла 5 место в весовой категории до 49 кг на стартовавшем в Дохе 5 Международном Кубке Катара, сообщает Turkmenportal.

Соревнования собрали 117 участников (61 женщина и 56 мужчин), которые определяли сильнейших в семи весовых категориях.

В весе до 49 кг, в которой борьбу за награды вели 8 тяжёлоатлеток из 7 стран, 20-летняя студентка Национального института спорта и туризма Туркменистана в рывке показала шестой результат - 75 кг. Этот вес покорился Юлдуз Джумабаевой уже в первой попытке. Однако 2 последующие взять 78 кг оказались неудачными для спортсменки.

Опережавшая на 4 кг Юлдуз бронзовая медалистка в рывке Кристин Батчелор из США в толчке не смогла справиться с начальным весом 100 кг и в итоге завершила соревнования с нулевой оценкой. В свою очередь Ю.Джумабаева во 2 упражнении удостоилась «бронзы» (100 кг), что позволило ей по сумме двоеборья (175 кг) войти в пятёрку сильнейших, отстав всего на 1 кг от финишировавшей на 3 позиции японки Мизуки Анагиды - 176 кг (рывок - 78 кг, толчок - 98 кг). «Серебро» досталось чемпионке Европы 2018 года в Бухаресте, участнице чемпионата мира-2017 в Анахайме Елене - Рамоне Андриеш (Румыния) - 187 кг (рывок - 86 кг, толчок - 101 кг), а «золото» - китаянке Рон Жан с результатом 195 кг (рывок - 92 кг, толчок - 103 кг).

На прошедшем в прошлом месяце в Ашхабаде чемпионате мира Юлдуз Джумабаева стала обладательницей 2 серебряных и 1 бронзовой медали (в рывке) в весовой категории до 45 кг, установив при этом 2 юниорских мировых рекорда - в толчке (104 кг) и сумме двоеборья (179 кг).

Туркменистан на 5 Международном кубке Катара представят ещё 3 спортсмена - вице-чемпион мира-2017 Реджепбай Реджепов (до 81 кг), Овез Овезов (до 109 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг).